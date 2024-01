Indignante: sujeto apuñala y mata a perrita por dormir en la puerta de su casa

Un lamentable incidente de maltrato animal ha conmocionado a los residentes del asentamiento humano San Juan de Amancaes, ubicado en el distrito del Rímac. Esto sucedió cuando un vecino de la zona apuñaló de manera cruel y mortal a una perrita hasta quitarle la vida.

La dueña de la mascota de nombre Maily, de tan solo 4 años, señala como presunto responsable de este hecho atroz a Juan Francisco Joaquín, su vecino. Según su relato, el suceso ocurrió después de que su perrita Maily buscara sombra en la puerta del domicilio de Joaquín.

"A pesar de reconocer el acto, la comisaría lo ha dejado en libertad. Él afirma que fue un accidente mientras cortaba un cordón y que el cuchillo se incrustó de manera involuntaria", señaló la dueña de la mascota, añadiendo que Maily falleció desangrada tras agonizar durante varios minutos.

Según los vecinos, Juan Francisco habría huido del lugar, previamente amenazando a la dueña del can. "Prácticamente me amenazó, diciendo que, si no llegábamos a un acuerdo, me pasaría cualquier cosa. Me quiso dar otro perro, sino pagarme. No quiero otro perro, solo quiero justicia", expresó la afectada.

NO SERÍA LA PRIMERA VEZ

Los residentes de la zona señalan que este individuo tiene antecedentes de maltrato animal. "Siempre maltrata a los animales. Incluso, cuando mi perro viene emocionado a recibirme, él arroja agua con lejía. Anteriormente, mi gatita murió envenenada, y sospecho que fue él", afirmó una vecina consternada.