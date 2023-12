Fenómeno de El Niño: la cruda realidad de vecinos de Chosica afectados por los huaicos

El equipo de ‘Dilo Fuerte’ se adentró en áreas afectadas por los huaicos que azotaron hace 8 meses atrás la urbanización María Auxiliadora y otras zonas en Chosica, con el objetivo de conocer la dura realidad de sus residentes, quienes aún esperan la ayuda de las autoridades ante la inminente llegada del Fenómeno de El Niño en 2024.

Lady Guillén se acercó a personas afectadas por este desastre natural quienes vivieron en carne propia la inundación de sus hogares tras el desborde de ríos y quebradas, desencadenando avalanchas de lodo.

Según los lugareños, las rocas colocadas en la ribera del río, supuestamente para resguardar las viviendas, no son estables, pues reposan sobre arena que cede ante el aumento del caudal.

Muchas familias que sufrieron los estragos de los huaicos y el desbordamiento se vieron obligadas a abandonar sus hogares, mientras que otras aún aguardan el auxilio gubernamental.

"Nos dicen que dejemos nuestras casas. A mí se me derrumbó una vivienda de tres pisos. No pienso abandonar mi hogar para que me den un departamento. Además, se niegan a otorgarnos un bono para alquilar si no aceptamos el acuerdo de recibir un departamento", expresó una de las residentes afectadas.

Las calles y áreas por donde pasó los huaicos se encuentran completamente desprotegidas, sin barreras de contención, lo cual podría resultar en nuevas inundaciones y la destrucción de numerosos hogares si se repite un fenómeno similar el próximo 2024.