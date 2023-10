A balazos: equipo de Dilo Fuerte es agredido por presuntos traficantes de terrenos en Comas

El equipo de producción y reporteros del programa de televisión "Dilo Fuerte" fue objeto de una violenta agresión en el distrito de Comas, Perú, mientras realizaban labores periodísticas en relación con un presunto caso de tráfico de tierras.

Los hechos ocurrieron cuando el reportero del programa se encontraba investigando las denuncias de una anciana residente del lugar, quien afirmaba que personas desconocidas se habían apropiado ilegalmente de sus terrenos.

En un primer momento, durante la trasmisión en vivo, fue el camarógrafo quien documentaba las declaraciones de la anciana agraviada, fue agredido por individuos desconocidos.

La situación se tornó aún más peligrosa cuando los presuntos traficantes de terrenos efectuaron disparos con armas de fuego, poniendo en grave riesgo la integridad del equipo de "Dilo Fuerte". Esto llevó al equipo de prensa a ponerse a buen recaudo y cortar la transmisión en vivo.

Según el reportero y productor del programa, Luis Santos, durante la agresión, la cámara fue dañada y el camarógrafo sufrió golpes en el rostro.

ACCIONAR POLICIAL

Tras ser alertados por los vecinos de lo que estaba ocurriendo, varios agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar de los hechos y lograron intervenir a dos personas relacionadas con la agresión. Sin embargo, hasta el momento, no se ha tomado ninguna acción con respecto a la agresión al medio de prensa.

Además, según las versiones de los suboficiales, ellos no podían tomar ninguna acción al respecto, puesto que no estaban autorizados, no había evidencias y era propiedad privada.