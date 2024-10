Greissy Ortega rompe su silencio tras ser desalojada y acusada de no pagar alquiler

Greissy Ortega ha vuelto a ser el centro de atención mediática tras ser desalojada de la habitación que alquilaba en el distrito de Lince, donde vivía con sus hijos menores y su nueva pareja, Randol Pastor.

En una reciente entrevista con Lady Guillén en el programa "Dilo Fuerte", la hermana de Milena Zárate rompió el silencio sobre las acusaciones que la señalan por no haber pagado el alquiler.

Ortega explicó que no se respetó el acuerdo inicial que habían establecido al momento de alquilar la habitación. “Yo pagaba 700 soles y ya había adelantado un mes, pero pasado un mes, el esposo de la propietaria me dijo que debería adelantar dos meses, o de lo contrario, me desalojarían. Ese pago no se había quedado en un principio”, comentó.

La situación se agravó cuando, al no llegar a un acuerdo sobre el pago adelantado, Ortega se dispuso a abandonar la habitación ayer martes, pero se encontró con la sorpresa de que le habían cambiado la cerradura de la habitación con todas sus pertenecías y medicamentos dentro, tanto de ella como de su hijo que tiene autismo.

LEJOS DE SU HERMANA

En otro momento de la entrevista, Greissy se refirió a su complicada relación con su hermana Milena Zárate, a quien considera una carga en su vida. “No quiero hablar de nadie de mi familia, menos de Milena. Ella es una piedra en mi zapato, algo que he arrastrado durante 12 años. Es una persona dañina para mí”, afirmó.

Finalmente, Ortega hizo un llamado para que la dejen trabajar y enfocarse en el bienestar de sus hijos. “Pido que me dejen trabajar, salir adelante y ser feliz. No me meto en la vida de nadie. Estoy comprometida al 100% con mis hijos. Todas las decisiones que tomo son por el bien de mis hijos”, expresó , exigiendo también al propietario de la habitación que le devuelva sus pertenencias.