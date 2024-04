'Robotín' lucha por su vida: diabetes que padece lo tiene internado en hospital

Alan Castillo, más reconocido en el ámbito artístico como ‘Robotín’, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida tras ser ingresado de urgencia en un hospital debido a su condición médica: la diabetes, diagnosticada en 2017, lo ha llevado a encontrarse postrado en una cama hospitalaria.

Su estado de salud es crítico, pues se encuentra bajo tratamiento por una infección relacionada con la enfermedad que padece. "Experimenté una inflamación testicular severa que me imposibilitaba caminar, lo que me llevó a ser hospitalizado. Llegue con un nivel elevado de glucosa debido a la diabetes tipo 2 que me diagnosticaron", explicó.

El comediante se encuentra bajo los cuidados médicos en el Hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en el Callao. Entre las complicaciones que enfrenta debido a su enfermedad se encuentra la pérdida de visión.

"Los médicos me han diagnosticado celulitis escrotal, una complicación derivada de la diabetes, lo que me ha limitado desarrollar con normalidad mis actividades diarias", lamentó.

PIDEN AYUDA

La familia de ‘Robotín’ está profundamente preocupada por su estado de salud, además de la difícil situación económica que enfrentan para cubrir los gastos médicos, así como para mantener el sustento de sus hijos del cómico.