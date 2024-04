Néstor Villanueva y Flor Polo siguen enfrentados: "Pido que me dejen ver a mis hijos", dice el artista

La polémica entre Flor Polo y Néstor Villanueva sigue siendo tema central en los medios de espectáculo, ya que, desde su separación y posterior divorcio, ambos han estado inmersos en disputas relacionadas con la custodia de sus hijos.

El cantante se presentó en el programa "Dilo Fuerte" para ser entrevistado por Lady Guillén, donde expresó su indignación ante las graves acusaciones de violencia física y psicológica formuladas por su expareja, Flor Polo.

"Me he visto enfrentado a diversas acusaciones sin pruebas contundentes, pero opté por no defenderme públicamente. Decidí dejar las cosas así porque hablar sobre la madre de mis hijos podría acarrear consecuencias a largo plazo", manifestó el cantante de cumbia.

Villanueva negó rotundamente cualquier tipo de violencia contra su expareja Flor Polo, rechazando las acusaciones en su contra, muchas de las cuales han sido desestimadas a su favor. Además, enfatizó que su principal interés radica en poder estar con sus hijos.

"Estoy al corriente en el pago de la pensión alimenticia, cumpliendo con las tres cláusulas que Flor Polo estableció, entre ellas la pensión alimenticia, el régimen de visitas y la tenencia compartida. Sin embargo, me veo en la situación de que las otras partes no están cumpliendo. Solicito a las autoridades que me permitan ejercer mi derecho de ver a mis hijos", agregó.