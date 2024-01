Flor Polo y sus hermanos enfrentados por herencia de Augusto Polo Campos

Augusto Polo Campos Linares, el hijo mayor del reconocido compositor Augusto Polo Campos, ha acusado a sus hermanos menores, incluida Flor Polo, de negarle los bienes que le corresponden legalmente tras el fallecimiento de su padre el 17 de enero de 2018.

Polo Jr. alega que sus hermanos se resisten a rendir cuentas de la empresa "Contigo Perú", compañía fundada por el compositor en vida. Además, afirma que no está disfrutando de la herencia, incluyendo un departamento que su padre le habría dejado.

Ante esta situación, y en defensa de su hija Florcita Polo, Susy Díaz se presentó en el programa "Dilo Fuerte" y expresó su profunda preocupación por la situación que afecta a su hija.

"No quiero involucrarme en ningún problema. Mi hija no es tan fuerte como yo. Ella es muy sana, no tiene calle. A mí la vida me ha hecho fuerte porque he pasado por tantos problemas", declaró.

La reconocida intérprete de "Viva la Vida y No Dejes que la Vida te Viva" destacó que, ante esta situación, tomará medidas legales en favor de su hija Flor para asegurarse de que todos los documentos estén en orden y así evitar que resulte perjudicada.

"Hablaré con mi abogado para que revise todos los documentos. Sé por mi hija que le quitaron de albacea, pero confío en que los papeles hablarán por sí mismos", explicó Susy Díaz.