Jonathan Maicelo habla en exclusiva con “DF” sobre denuncia de agresión contra Samantha Batallanos

La farándula peruana se ha visto inmersa en una gran controversia a raíz de la denuncia presentada por Samantha Batallanos contra su expareja, el boxeador Jonathan Maicelo, a quien acusa de agresiones físicas y psicológicas en repetidas ocasiones.

Ante estas graves acusaciones por parte de la modelo, Maicelo acudió al programa 'Dilo Fuerte' para ofrecer una exclusiva con la conductora Lady Guillén y exponer su versión de los hechos.

Según el boxeador, la modelo lo agredió en diversas ocasiones debido a celos impulsivos, llegando incluso a permitirle la contraseña de su teléfono móvil y acceso a las cámaras de seguridad de sus negocios.

"Anteriormente, ella actuó de forma violenta hacia mí. No pretendo victimizarme, pero permití muchas cosas. Permití que me violentara, me golpeara, y tengo pruebas del médico legista. Era extremadamente celosa y manipuladora; no quería que saludara a clientes o trabajadores, ni que tuviera contacto con ninguna mujer. Revisaba constantemente mi teléfono", expresó Maicelo.

El boxeador no negó la posibilidad de haber tenido problemas y enfrentamientos verbales durante su convivencia con la modelo. Sin embargo, afirmó nunca haberla agredido físicamente, tal como ella ha revelado.

"Ella alega que la tiré al suelo, pero si eso fuera cierto su rostro habría tenido rasguños. No presentaba nada de eso. También dice que le di un puñetazo en el ojo, pero las pruebas físicas muestran únicamente un arañazo, posiblemente cuando intentaba defenderme de sus golpes", señaló.

Durante la entrevista, el deportista también mostró conversaciones con su expareja donde ella le reprocha insistentemente por saludar a sus compañeras con un beso en la mejilla. Además, hizo público un audio de Batallanos en el que, a través de WhatsApp, le reclama por no tener una foto de perfil juntos.

“A mí me importa que las personas que te quieran hablar o que conoces y les das tu WhatsApp vean que mi foto está contigo, estoy contigo ahí en tu foto. O sea, no quiero que pongas eso, escondas la foto del WhatsApp, quiero que estés totalmente público, porque fácil puedes no guardar a las personas y nadie va a ver tu foto que estás conmigo, entonces no quiero pensar que tú a propósito estás haciendo esta estrategia para ocultar la foto”, se le oye decir a la modelo.

En otro momento, Maicelo negó rotundamente las acusaciones de Samanta Batallanos, quien mencionó en una entrevista que la madre del boxeador también la habría agredido.

"Lamento que haya involucrado a mi madre, pero ella está buscando cualquier excusa para culparme. Aunque es cierto que mi madre y ella no se llevaban bien, ya que la veía como una mujer ambiciosa y manipuladora, creo que no se está equivocando. Después de este incidente, al parecer, llamó a mi socio exigiéndole 50 mil soles para evitar una denuncia en mi contra", indicó.

Finalmente, Maicelo reveló que la modelo, con quien compartió varios meses de relación, lo insultó de manera racista.

"Hemos tenido varios enfrentamientos donde nos hemos faltado al respeto mutuamente. Ella me llamaba 'negro de m...', 'muerto de hambre' y otras palabras que no puedo repetir. Además, tengo conversaciones que lo confirman (...). Siempre se refería de manera despectiva a las personas llamándolos serrano (a)", concluyó Maicelo