Cementerio VIP de Juliaca sorprende con mausoleos de hasta S/150 mil y sofisticada arquitectura

El cementerio VIP de Juliaca se ha convertido en un verdadero museo arquitectónico donde los mausoleos reflejan no solo el respeto por los difuntos, sino también las diferencias de clase social que se mantienen incluso después de la muerte.

La conductora de Detrás de Cámaras, Katty Villalobos, quien recorrió el camposanto, describió la necrópolis como "una obra de arte" donde destacan mausoleos de hasta dos pisos con columnas doradas, esculturas de ángeles, leoncitos y diseños que incluyen castillos, pirámides y cruces inclinadas.

"Es realmente impresionante. He visto un castillo, he visto una pirámide, he visto incluso un mausoleo de niños", comentó Villalobos durante su recorrido, mostrando tumbas familiares que cuentan con espacios para ofrendas, ventanillas y llaves. La periodista destacó la presencia de mausoleos que incluyen objetos personales de los difuntos como camas, mesitas de noche y ropa, mostrando una conexión íntima entre los vivos y sus seres queridos fallecidos.

Costos de construcción y detalles

Los maestros de obra locales revelaron que la construcción de estos mausoleos puede demorar aproximadamente tres meses y alcanzar costos significativos. "Normalmente tres meses acabado. Cuánto me cuesta, cuánto me vale, valorizamos unos 30, 35, depende acabado que se requiere", explicó un maestro de obra, indicando que el costo de mano de obra puede superar los S/30 mil. Algunos mausoleos más elaborados pueden llegar a costar hasta S/150 mil solo en mano de obra.

La inversión incluye detalles como puertas con materiales que parecen pan de oro pero son aluminio, esculturas detalladas y diseños personalizados según lo que exige el cliente. "Lo que nosotros cobramos es por mano de obra", precisó el artesano, mientras Villalobos destacaba que durante el Día de los Difuntos, las familias llegan a estos mausoleos con ofrendas que incluyen "tragos carísimos", flores y recuerdos. El camposanto recibe visitas de turistas de México, Bolivia, Colombia y Ecuador, quienes han mostrado interés en esta arquitectura funeraria singular.