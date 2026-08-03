Gabriela Herrera y Diego Chávarri derrochan amor durante viaje a Piura

Gabriela Herrera y Diego Chávarri volvieron a captar la atención de sus seguidores al compartir románticos momentos durante su viaje a Piura, donde se mostraron muy cariñosos.

En videos difundidos en redes sociales, ambos aparecen abrazándose y besándose frente al mar, dejando en evidencia la complicidad que mantienen fuera de cámaras.

Semanas atrás, la pareja confirmó públicamente que estaba saliendo, luego de varios rumores sobre un posible romance tras su participación en un reality.

Con estas nuevas imágenes, Gabriela Herrera y Diego Chávarri continúan demostrando que atraviesan un buen momento sentimental y no dudan en compartirlo con sus seguidores.