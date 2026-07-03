Kurt Villavicencio opina sobre la ruptura entre Shirley Arica y Pablo Heredia

Las recientes declaraciones de Kurt Villavicencio volvieron a generar comentarios en el mundo del espectáculo, luego de que afirmara que Shirley Arica y Pablo Heredia habrían aprovechado el tiempo que compartieron durante el programa de convivencia La Granja Vip para acercarse sentimentalmente.

Durante su intervención, Kurt Villavicencio sostuvo que Shirley Arica tendría preferencias por un perfil distinto de pareja "los bad boys" y que su vínculo con Pablo Heredia se habría dado por la cercanía que mantuvieron durante el reality, donde compartieron diversos momentos.

Asimismo, señaló que la modelo ha madurado y que actualmente tendría una visión más clara sobre las relaciones de pareja, al considerar que una relación no solo debe basarse en el aspecto sentimental, sino también en la estabilidad económica.

Cabe precisar que ambas figuras públicas han anunciado recientemente un claro distanciamiento, luego de haberse dejado ver besándose en el cumpleaños de la modelo.