Kurt Villavicencio responde a Karla Tarazona y niega haberla traicionado

A un mes del matrimonio entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, ceremonia en la que estuvo ausente su excompañero de trabajo Kurt Villavicencio, el conductor de Detrás de Cámaras decidió responderle a la ahora esposa del cantante.

Durante la emisión del programa, Kurt aseguró que nunca habló mal de Karla, luego de que ella mencionara que se sintió atacada por el presentador. Además, recalcó que no estuvo de acuerdo con que su examiga llegara al altar con el líder de La Gran Orquesta Internacional.

“No estoy de acuerdo con la decisión de ella de casarse con Christian. Pienso que debió continuar conviviendo con él (...) En ningún momento la he traicionado. Traicionar hubiese sido juntarme con los enemigos de Karla (...) Lo único que he dicho es que no debió casarse”, expresó.

NO DEBIÓ CEGARSE POR LAS INFIDELIDADES DE CHRISTIAN

De acuerdo con Kurt Villavicencio, Karla Tarazona es una persona con experiencia en el amor y no debió cegarse por su romance con Christian Domínguez, debido a los antecedentes de infidelidad del cantante de cumbia.

Por su parte, la ‘Tía Lisura’, familiar de Paul Michael, coincidió con Kurt y consideró que Karla no debió llegar al altar con el líder de La Gran Orquesta Internacional. “No se debió casar. Un hombre así nunca va a cambiar. En tres años vamos a ver lo mismo”, señaló en referencia a posibles infidelidades.