Paul Michael hace fuerte confesión tras volver a la Combi: "Tienes que estar soltero en los escenarios"

El exparticipante de "La Granja VIP", Paul Michael, sorprendió con una fuerte confesión durante una entrevista con el programa Detrás de Cámaras, cuando se refirió a su etapa en la orquesta La Combinación de la Habana.

"Dicen que cuando estás en La Combi tienes que estar soltero en los escenarios", manifestó el popular 'Chalaquito', generando revuelo entre los presentes. Esta declaración se da en medio de su proceso de sanación tras su ruptura con Pamela López.

Al ser consultado sobre si había tenido comunicación con "KittyPam" tras la ruptura, Paul Michael fue enfático y dijo "No hemos tocado conversación todavía y tampoco creo que pase, pero nada, deseo lo mejor siempre". Además, indicó que está en un momento de tranquilidad y crecimiento personal, dedicándose a su música y a sus proyectos laborales.

Habla sobre Raysa y descarta indirectas a Pamela

En cuanto a su compañera de reality, Raysa Ortiz, el exgranjero no descartó un futuro romance, calificándola como "linda" y "muy bonita", aunque aclaró que apenas se están conociendo como parte de trabajar juntos.

Sobre la polémica foto de su tía en un restaurante frecuentado por Christian Cueva, el ex de Pamela López fue contundente y dijo "Son temas que tienen que ver con mi tía, no conmigo". Respecto a la canción de La Combi, aseguró que el tema fue creado antes de su participación en La Granja VIP, por lo que no es una indirecta hacia Pamela.