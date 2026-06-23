"Tía Lisura" bendice posible romance entre Paul Michael y Raysa Ortiz: "Me encanta, es espectacular"

El exparticipante de "La Granja VIP", Paul Michael, habría puesto sus ojos en Raysa Ortiz, actriz conocida por su participación en series de televisión y expareja de Santiago Suárez, durante su participación en un reality de competencia. En el programa, el joven confesó que la actriz le parece "una mujer linda, bonita" y que se alegra de que esté en su equipo. Estas declaraciones generaron revuelo y fueron acompañadas por un baile con la canción "Me liberé" en clara referencia a Pamela López, su expareja.

La tía Lisura llegó hasta "Detrás de Cámaras" y se pronunció sobre la posible relación entre su sobrino y Raysa Ortiz. "A mí me gustaría que ya otra vida en una, ¿verdad? Porque él se lo merece. Es chiquillo, tiene que disfrutar. Me encanta Raysa, es espectacular. Es hermosísima. Lindos ojos", manifestó, dando su bendición a este nuevo interés amoroso de Paul.

Los conductores Kurt Villavicencio y Katty Villalobos consultaron a la tía Lisura si daría la bendición a su sobrino para iniciar una relación con Raysa. La familiar destacó que Paul es "amoroso" y que, tras salir de una relación tóxica, se encuentra más tranquilo y enfocado en su crecimiento personal. "Yo soy igual igualita amorosa", dijo al compararse con su sobrino.

Posición sobre Pamela López

Sobre Pamela López, la tía Lisura fue contundente "Yo trato más bien de no hablar de ella porque yo desde ahora en adelante le juré a mi papá, yo no la conozco. No la vas a conocí y me olvidé. Ha cerrado la página". Además, descartó cualquier comunicación entre Paul y Pamela con motivo del Día del Padre, asegurando que la familia ha llorado por todo lo que han visto y prefiere mantenerse al margen del tema.

Quiere conocer y pedir disculpas a Pamela Franco

La tía Lisura también expresó su deseo de conocer en persona a Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva, y de pedir disculpas públicas. Incluso se animó a cantar la canción de la cantante y no descartó asistir a su cumpleaños para obsequiarle una cartera de Louis Vuitton.