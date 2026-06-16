Diego Chávarri elogia a Gabriela Herrera y ella no descarta darle una oportunidad: “Tiene que hacer méritos”

En medio de la convivencia de más de tres meses en La Granja VIP, la química entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera creció, por lo que muchos seguidores del reality no descartaron que ambos participantes hayan iniciado un romance.

Ante las especulaciones, Diego y Gabriela visitaron el set de Detrás de Cámaras para conversar con Kurt Villavicencio y Katty Villalobos sobre lo que realmente sucede entre ambos. El expelotero tomó la palabra y llenó de elogios a la bailarina.

“Obviamente, es una mujer muy linda, pero siempre hemos tratado de hacer las cosas bien. Aunque las cosas hayan sido complicadas y difíciles, creo que se nos escapó de las manos. No puedo hacer nada con lo que uno siente cuando está encerrado tanto tiempo o cuando tiene tanta química y conexión con una persona (…) Me gusta su forma de ser, cómo es. Es un poco como yo (…) Soy un poquito engreído”, mencionó el exjugador.

Gabriela Herrera no descarta darle una oportunidad a Diego Chávarri

Tras los comentarios de Diego Chávarri, Gabriela Herrera destacó la convivencia que tuvo con el expelotero y los demás integrantes de La Granja VIP. Además, no descartó darle una oportunidad al popular “Diablito”. “Tiene que hacer méritos (…) Diego se molestaba por cosas tontas”.