Rodrigo Ureña quiere irse de la U, pero el club le pone solo un impedimento

Luego de que durante el 30 de enero se diera a conocer el serio interés por parte de Belgrano de Córdoba para contar con el jugador chileno Rodrigo Ureña, hoy se confirmó que el rodavía jugador de Universitario de Deportes manifestó sus ganas de dejar el club.

No obstante, desde el club no tienen pensado dejarlo ir tan fácil y, pese que la institución argentina está dispuesta a pagar la clausula de recisión, los de Ate no aceptaron la condición de recibir el monto entero en cuotas. Por ello, la única forma de que Ureña se marche de la U será solo si se paga la cláusula de inmediato.

¿Cuánto es el monto total de la cláusula por Rodrigo UreñaP

Información brindada por diferentes comunicadores que cubren Universitario de Deportes con Andrea Closa o reportan que la U debe recibir 600 mil dólares para que Ureña tenga la libertad de fichar por cualquier otro club.

Además, según estas mismas informaciones el futbolista podría recibir el doble del sueldo que le pagan actualmente en el cuadro merengue.