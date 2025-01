Liga 1: Conoce cuales serán todos los partidos de Alianza Lima en el apertura 2025

El 5 de febrero iniciará la Liga 1 y Alianza Lima iniciará su aventura en el Apertura 2025 contra Cusco FC, casualmente el último rival al cual se enfrentó en el 2024.

Además, el equipo dirigido por Néstor Gorosito, tendrá que viajar ciudades de altura en 5 ocasiones mientras que su primera visita dura será el calor de Sullana en la segunda fecha del torneo.

Fixture de Alianza Lima en la Liga 1 2025

Fecha 1: Alianza Lima vs Cusco FC

Fecha 2: Alianza Atlético vs Alianza Lima

Fecha 3: Alianza Lima vs Juan Pablo II

Fecha 4: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Fecha 5: Alianza Lima vs Ayacucho FC

Fecha 6: ADT vs Alianza Lima

Fecha 7: Alianza Lima vs Universitario

Fecha 8: Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

Fecha 9: Alianza Lima vs Los Chankas

Fecha 10: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

Fecha 11: Alianza Lima vs Cienciano

Fecha 12: Atlético Grau vs Alianza Lima

Fecha 13: Alianza Lima vs Alianza Universidad

Fecha 14: Sport Boys vs Alianza Lima

Fecha 15: Alianza Lima vs Sport Huancayo

Fecha 16: Descansa

Fecha 17: Melgar vs Alianza Lima

Fecha 18: Alianza Lima vs Binacional

Fecha 19: UTC vs Alianza Lima