Christian Cueva afectado por destrucción de su casa en Trujillo por las extremas lluvias

Las fuertes lluvias han afectado a cientos de peruanos, dejando damnificados y fallecidos por la intensidad de este fenómeno meteorológico. Entre los afectados en Trujillo se encuentra el seleccionado nacional Christian Cueva, quien usó sus redes sociales para mostrar su tristeza.

“Y se fue la casa de papá Masho y mamá Margarita, la que me acobijó durante toda mi infancia, la que me vio crecer, trepar techos, romper tejas, manchar paredes y hacer mil travesuras con las que siempre me acompañaba”, escribió el nuevo integrante de Alianza Lima en su cuenta de Instagram.

El volante se refiere a la vivienda de sus abuelos que se encuentra en su querida Huamachuco, en Trujillo, zona que ha quedado duramente afectada por las lluvias torrenciales.

“Me embarga la nostalgia de recordar todo lo que ahí viví, momentos lindos y momentos duros. Hoy termina una historia, una de las más hermosas de mi vida y se lleva con ella parte de mi corazón. Gracias Lucho Cueva por darnos la oportunidad de haber disfrutado lo bello de tu tierra junto a mi madre y hermanos”, escribió el querido ‘Aladino’.

EL NIÑO Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL

Aunque El Niño y La Niña son eventos climáticos naturales, estos ocurren en un contexto de crisis climática en el planeta provocada por la actividad humana que aumenta las temperaturas del mundo y afecta a los patrones naturales de lluvias. Es decir, el calentamiento global hace que los eventos climáticos naturales se vuelvan más recurrentes y más extremos.

La Organización Meteorológica Mundial señala que a pesar de que la combinación de El Niño y la crisis climática hicieron que 2016 fuera el año más cálido jamás registrado, existe un 93% de probabilidades de que al menos un año hasta 2026 supere este registro.

También hay un 50% de probabilidades de que la temperatura global alcance temporalmente los 1,5°C por encima de la era preindustrial, sostiene un estudio del Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido. (Ojo Público).

Con información de Ojo