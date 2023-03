Pese a investigación y allanamiento a La Videna: Agustín Lozano, titular de la FPF, descarta renuncia

Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló sobre el operativo de la Fiscalía y la Policía Nacional a La Videna, en el marco de la investigación que se sigue contra los directivos por el presunto delito de organización criminal, extorsión y otros.

Según el titular de la FPF, pese al contexto que se vive en la Federación Peruana de Fútbol, Lozano Saavedra señaló categórico, en entrevista con RPP, que no renunciará a la presidencia de la institución que dirige.

Documentos requeridos

“Ningún club me lo ha pedido oficialmente. Quiero agradecer a los clubes de Liga 1, Liga 2 y departamentales, quienes estos días me han ofrecido su respaldo. La Federación no trabaja para mejorar a una institución, sino a todo el fútbol peruano”, dijo.

La Fiscalía, indica Ovación, optó por entrar en la víspera a La Videna debido a que la FPF no presentó la documentación requerida para la investigación, es por ello que se tenía la opción de allanar dicha sede para buscar ellos mismos los papeles necesarios que habían sido solicitados.