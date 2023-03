El lujoso regalo que Lionel Messi dio a sus compañeros de la selección argentina

La celebración por haber ganado la Copa del Mundo continua para Lionel Messi, pues esta vez tomó la decisión de regalar un recuerdo a sus compañeros de la selección argentina de nada más y nada menos que 35 iPhone 14 Pro-Max bañados en oro, todos ellos con el nombre y número de cada jugador.

Según la foto publicada por The Sun, cada celular tiene el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino con las tres estrellas y la leyenda "World Cup Champions 2022". Este encargo habría sido hecho por el CEO de iDesign Gold, Ben Lyons, quien bañó los dispositivos en oro de 24 quilates. Este regalo le habría constado al astro argentino USD 210.000.

“Lionel no es solo una leyenda, sino que es uno de los clientes más leales y se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la final de la Copa del Mundo. Dijo que quería un regalo especial para todos los jugadores y el personal para celebrar la increíble victoria, pero no quería el regalo habitual de relojes. Entonces, sugerí iPhones dorados con sus nombres inscritos y le encantó la idea”, dijo el empresario en declaraciones para The Sun.

Los celulares que se aprecian en las imágenes publicadas en la cuenta del empresario son los de Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Ángel Di María, entre otros. Por el momento se desconoce la fecha de entrega de estos regalos a los jugadores argentinos campeones del mundo.