Gareca elogió a Farfán: “fue uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir en toda la vida”

Pese a que el DT argentino ya no es parte de la selección peruana, su vínculo aún es fuerte. En entrevista con Horacio Zimmermann para YouTube, el ‘Tigre’ reveló que se comunicó con la ‘foquita’ cuando se enteró de su retiro.

“Le mandé un mensaje a Jefferson Farfán apenas me enteré de su retiro. Le agradezco mucho. Ha sido uno de los mejores jugadores que me tocó dirigir en toda la vida”, dijo Ricardo Gareca recordando los trabajos con el jugador.

Cabe destacar que ‘Jeffi’ es el segundo máximo goleador histórico de la selección. Durante el liderazgo de Ricardo Gareca anotó en 10 ocasiones en un total de 44 partidos, entre esta figura el repechaje ante Nueva Zelanda para clasificar a Rusia 2018.

QATAR 2022 Y PRÓXIMOS PROYECTOS

Gareca también señaló que no fue a Qatar porque estaba convencido en verlo desde dentro, al no darse así dijo que no le interesaba ir como espectador.

Por otro lado, tras cinco meses de culminar su contrato con la Blanquirroja, Gareca no ha sido relacionado con otra institución, sin embargo, señaló que está abierto a propuestas. “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y dependiendo de lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni (Julio César) me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, destacó.

Con información de RPP