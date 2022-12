Karim Benzema anunció el final de su carrera tras su participación en el Mundial

Uno de los mejores delanteros del mundo anunció el “fin de su historia” en su equipo tras la finalización del Mundial de Qatar. Karim Benzema, que cumple 35 años este lunes, anunció por redes que su carrera en la selección de Francia ha llegado al final.

"He realizado los esfuerzos y he cometido los errores necesarios para estar donde estoy actualmente y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra finaliza", escribió el Balón de Oro 2022 por medio de sus redes sociales.

MENSAJES CONTRADICTORIOS

Algunos mensajes causaron confusión en los hinchas franceses, luego que Noel Le Graet, presidente de la FFF, dijera en la cadena de televisión francesa BFMTV que los jugadores se irían a sus casas y que “no estaban de humor”.

"Los jugadores tienen ganas de volver a sus casas. No habrá recorrido por los Campos Elíseos y la marcha de los jugadores está prevista para después del aterrizaje. Cuando no se gana, no estás de humor, en cualquier caso, con el humor para pasearse por los Campos Elíseos o en otra parte", dijo Le Graet, lo que ocasionó confusión.

De acuerdo a la Federación, Le Graet no estaba al tanto de la decisión de los jugadores y del cuerpo técnico de celebrar su recorrido con al afición al llegar al aeropuerto de Roissy, al norte de París.

