Francia vs Polonia: selecciones protagonizarán vibrante duelo por los octavos de final de Qatar 2022

Esta mañana, los jugadores de la escuadra francesa saldrán con todo al gramado del Al Thumama de Doha, en busca del triunfo. Mientras la Selección de Polonia, tiene plena confianza en dar el golpe y llegar a los cuartos del Mundial Qatar 2022.

Pero el plantel galo no olvida que Lewandowski es uno de los delanteros más letales del mundo. "Tiene eficacia en la zona de la verdad. Debemos asegurarnos de limitar la influencia", declaró el experimentado DT francés, Didier Deschamps.

No confiarse

Por su parte el capitán de Francia, Hugo Lloris, pese al favoritismo que algunos le dan, recordó lo ocurrido el año pasado en la Eurocopa, cuando los 'jugadores Bleus' quedaron eliminados en octavos tras perder contra Suiza en los penales.

"Muchas veces nos decimos que no hay que relajarse sea cual sea el escenario donde nos encontremos (...) y si tenemos la oportunidad, hay que 'matar' el partido de manera contundente y no confiarnos, no hay que subestimar al rival".