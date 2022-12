Portugal vs. Corea del Sur: este viernes 2 se cierra fase de grupos

Cuatro equipos más pugnan por lograr clasificar a octavos de final este viernes 2 de diciembre. Hasta el momento, Portugal ya tiene asegurado su pase a octavos y con solo un empate terminaría como líder de su grupo.

En el caso de Corea del Sur están obligados a ganar para no quedar fuera de Qatar 2022, hasta el momento no ha logrado anotar en el torneo: tiene un empate frente a Uruguay y una derrota con Ghana. Ambas escuadras del Grupo H se medirán hoy desde las 10:00 a.m., hora peruana.

¿QUÉ EQUIPOS SE ENFRENTARÁN HOY?

Además de Portugal y Corea del Sur, Ghana se medirá frente a Uruguay simultáneamente desde las 10 a.m. Por el Grupo G se enfrentarán desde las 2 de la tarde Camerún y Brasil, así como Serbia y Suiza.

Con información de La República.