Guardado en defensa de Messi: “Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario de fútbol’

La polémica continúa. Luego que el boxeador ´Canelo´ Álvarez se pronunciara en sus redes sociales amenazando a Messi, varios personajes del mundo futbolístico han salido en defensa del crack argentino, entre ellos el capitán de la selección mexicana, Andrés Guardado.

Saúl Álvarez, más conocido como ‘Canelo’, arremetió contra el argentino por un video en el que se le ve en el vestuario, aparentemente, pisando una camiseta mexicana. Sin embargo, para Andrés Guardado el boxeador “no entiende lo que se vive en un vestuario”.

“Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como el de mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente, a lo mejor, Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero para mí, realmente, me parece una tontería de lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia. Para mí, vuelvo a repetir, Leo ha tenido muchos detalles no sólo conmigo, con muchos compañeros de profesión que saben cómo es y más allá de lo que se ha hablado es puro para generar polémica o vender cosas", aclaró el jugador a fin de limar asperezas.

Y luego agregó que cada vez que le ha pedido al crack una foto con su hijo o un intercambio de camisetas, siempre ha aceptado.

“ES UN ACUERDO CON LOS UTILEROS”

"El que nunca haya estado en un vestuario de fútbol no entiende. Es un acuerdo con los utileros, es tal cuál: cuando tu dejas todo lo sudado en el suelo es todo para lavar y lo que no dejas en el suelo te lo llevas a la casa. La ropa sucia va al suelo, sea tu camiseta o la del rival, siempre es así. De hecho, esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y yo también la tiré al suelo (aunque no se grabó) para que me la lavaran. En el vestuario se entiende así porque somos futbolistas, sabemos lo que se vive en un vestuario y no le dimos mayor importancia", especificó Guardado.

AMENAZA DE CANELO

El famoso boxeador mexicano arremetió contra Messi al ver un video que se viralizó, porque muestra al astro argentino en el vestuario con una camiseta que, al parecer, estaría pisando en el suelo luego de vencer al ‘tri’ en la cancha. Este gesto le pareció a Canelo una falta de respeto por lo que publicó una fuerte respuesta al crack: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”; sin embargo, poco después Twitter borró el mensaje por infringir las normas de la red social.

Con información de TyC Sports.