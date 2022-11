¡Sin voz! Alemania protesta frente a la FIFA por impedirles usar brazalete “One Love”

Manuel Neuer usando brazalete 'One Love'. Foto: El Plural.

La polémica por el brazalete por la igualdad y contra las injusticias, “One Love”, continúan. Manuel Neuer, capitán del grupo alemán, no pudo llevar el accesorio para darle visibilidad durante su participación en el Mundial 2022 a los problemas de derechos humanos que se viven en el país anfitrión.

En señal clara de protesta contra la FIFA, Neuer y sus compañeros de equipo posaron en las fotos, previo al partido contra Japón, con una mano en la boca por impedirles lucir el brazalete en apoyo al movimiento “One Love”.

Otras selecciones también fueron impedidas de usar este elemento indumentario como Inglaterra, Bélgica, Gales, entre otras. Sin embargo, Neuer no se quedó tranquilo y usó en sus botas los 'colores del arcoíris'.

COMUNICADO DE ALEMANIA

Por medio de un comunicado, Alemania dejó en claro su postura ante esta situación.

"Queríamos usar nuestro brazalete de capitán para defender los valores que tenemos en la selección de Alemania: diversidad y respeto mutuo. Junto con otras naciones, queríamos que nuestra voz se escuchara. No se trataba de hacer una declaración política: los derechos humanos no son negociables. Eso debería darse por sentado, pero todavía no es el caso. Por eso este mensaje es tan importante para nosotros. Negarnos el brazalete es lo mismo que negarnos una voz. Mantenemos nuestra posición", se lee.

Con información de El Desmarque.