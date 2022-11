Qatar 2022: conozca las fechas y equipos que se disputaran la Copa del Mundo

Este 20 de noviembre inició la carrera rumbo a la Copa del Mundo, Ecuador y Qatar realizaron el partido inaugural, pero aún quedan 63 encuentros de las 32 mejores selecciones del planeta hasta la finalización del evento deportivo.

En esta nota conozca el calendario y fixture completo del Mundial Qatar 2022.

20 de noviembre

Catar vs. Ecuador | 11:00 horas | Grupo A | Estadio Al Bayt (Jor)

21 de noviembre

Inglaterra vs. Irán | 08:00 horas | Grupo B | Estadio Khalifa (Rayán)

Senegal vs. Países Bajos | 11:00 horas | Grupo A | Estadio Al Thumama (Doha)

Estados Unidos vs.Gales | 14:00 horas | Grupo B | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

22 de noviembre

Argentina vs. Arabia Saudí | 05:00 horas | Grupo C | Estadio Nacional de Lusail

Dinamarca vs. Túnez | 08:00 horas | Grupo D | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

México vs. Polonia | 11:00 horas | Grupo C | Estadio 974 (Doha)

Francia vs. Australia | 14:00 horas | Grupo D | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

23 de noviembre

Marruecos vs. Croacia | 05:00 horas | Grupo F | Estadio Al Bayt (Jor)

Alemania vs. Japón | 08:00 horas | Grupo E | Estadio Khalifa (Rayán)

España vs. Costa Rica | 11:00 horas | Grupo E | Estadio Al Thumama (Doha)

Bélgica vs. Canadá | 14:00 horas | Grupo F | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

24 de noviembre

Suiza vs. Camerún | 05:00 horas | Grupo G | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Uruguay vs. Corea del Sur | 08:00 horas | Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Portugal vs. Ghana | 11:00 horas | Grupo H | Estadio 974 (Doha)

Brasil vs. Serbia | 14:00 horas | Grupo G | Estadio Nacional de Lusail

25 de noviembre

Gales vs. Irán | 05:00 horas | Grupo B | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Catar vs. Senegal | 08:00 horas | Grupo A | Estadio Al Thumama (Doha)

Países Bajos vs. Ecuador | 11:00 horas | Grupo A | Estadio Khalifa (Rayán)

Inglaterra vs. Estados Unidos | 14:00 horas | Grupo B | Estadio Al Bayt (Jor)

26 de noviembre

Túnez vs. Australia | 05:00 horas | Grupo D |Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Polonia - Arabia Saudí | 08:00 horas | Grupo C |Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Francia – Dinamarca | 11:00 horas | Grupo D |Estadio 974 (Doha)

Argentina - México| 14:00 horas | Grupo C |Estadio Nacional de Lusail

27 de noviembre

Japón vs. Costa Rica | 05:00 horas | Grupo E | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Bélgica vs. Marruecos | 08:00 horas | Grupo F | Estadio Al Thumama (Doha)

Croacia vs. Canadá| 11:00 horas | Grupo F | Estadio Khalifa (Rayán)

España vs. Alemania| 14:00 horas | Grupo E | Estadio Al Bayt (Jor)

28 de noviembre

Serbia vs. Camerún | 05:00 horas| Grupo G | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Corea del Sur vs. Ghana| 08:00 horas | Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Brasil vs. Suiza| 11:00 horas | Grupo G | Estadio 974 (Doha)

Portugal vs. Uruguay| 14:00 horas | Grupo H | Estadio Nacional de Lusail

29 de noviembre

Catar vs. Países Bajos | 10:00 horas | Grupo A | Estadio Al Bayt (Jor)

Ecuador – Senegal| 10:00 horas| Grupo A | Estadio Khalifa (Rayán)

Gales – Inglaterra | 14:00 horas | Grupo B | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Irán - Estados Unidos | 14:00 horas | Grupo B | Estadio Al Thumama (Doha)

30 de noviembre

Túnez vs. Francia | 10:00 horas| Grupo D | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Australia vs. Dinamarca| 10:00 horas | Grupo D | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Polonia vs. Argentina | 14:00 horas | Grupo C | Estadio 974 (Doha)

Arabia Saudí vs. México | 14:00 horas | Grupo C | Estadio Nacional de Lusail

1 de diciembre

Croacia vs. Bélgica | 10:00 horas | Grupo F | Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Canadá vs. Marruecos| 10:00 horas | Grupo F | Estadio Al Thumama (Doha)

Japón vs. España| 14:00 horas |Grupo E | Estadio Khalifa (Rayán)

Costa Rica vs. Alemania| 14:00 horas | Grupo E | Estadio Al Bayt (Jor)

2 de diciembre

Corea del Sur vs. Portugal | 10:00 horas| Grupo H | Estadio Ciudad de la Educación (Rayán)

Ghana vs. Uruguay | 10:00 horas | Grupo H | Estadio Al Janoub (Al Wakrah)

Camerún vs. Brasil | 14:00 horas | Grupo G | Estadio Nacional de Lusail

Serbia vs. Suiza | 14:00 horas | Grupo G | Estadio 974 (Doha)

Octavos de final

Sábado 3 de diciembre

Domingo 4 de diciembre

Lunes 5 de diciembre

Martes 6 de diciembre

Cuartos de final

Viernes 9 de diciembre

Sábado 10 de diciembre

Semifinales

Martes 13 de diciembre

Miércoles 14 de diciembre

Tercer puesto

Sábado 17 de diciembre

Final

Domingo 18 de diciembre