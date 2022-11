Qatar 2022: selección de Irán no cantó su himno nacional antes del partido con Inglaterra

La ronda de partidos continuó este lunes desde las 8 de la mañana en Qatar, esta vez las escuadras de Inglaterra e Irán se enfrentan, luego del partido entre Ecuador y Qatar, por sumar puntos y seguir en la carrera mundialista. Sin embargo, previo al encuentro, un hecho llamó la atención.

El cuadro iraní no cantó su himno nacional en el estadio. Mientras sonaba la canción, los once futbolistas mantuvieron silencio debido a que desde hace once meses viven una ola de protestas contra el estricto régimen de Irán.

Hace unos días, el capitán del equipo, Alireza Jahanbakhsh, dijo que esta decisión se hizo en conjunto a fin de apoyar a las víctimas de las protestas tras la muerte de una joven iraní de 22 años, el pasado 16 de setiembre, quien habría faltado al código de vestimenta que obliga a las mujeres a llevar velo en público.

ALINEACIÓN

Las escuadras de ambos equipos mostraron la siguiente formación en la cancha:

Inglaterra

Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Declan Rice, Jude Bellingham, Mason Mount; Bukayo Saka, Harry Kane, Raheem Sterling.

Irán

Alireza Beiranvand; Sadegh Mohorrami, Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini, Milad Mohammadi; Ahmad Noorollahi, Ehsan Hajsafi, Ali Karimi; Alireza Jahanbakshsh, Mehdi Taremi, Morteza Pouraliganji.

Con información de RPP.