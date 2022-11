Qatar 2022: conoce los horarios, artistas y otros detalles de la inauguración del mundial

Hay mucha expectativa por la inauguración del Mundial de Fútbol Qatar 2022, esto, luego que Shakira, Rod Stewart y Dua Lipa quedaran descartados de la apertura, la organización solo pudo confirmar a Jungkook de BTS y posiblemente al colombiano J Balvin.

El mundial empezará, para los peruanos el domingo 20 de noviembre a las 10 de la mañana, con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador. El encuentro no ha estado alejado de la polémica tras versiones de supuestos intentos de pago a los jugadores latinoamericanos para que se dejen ganar por los anfitriones.

Artistas confirmados

Hasta el momento, el colombiano Maluma y Myriam Fares han sido confirmados para la inauguración, pero en la lista hay otras estrellas que seguramente llamarán la atención como: Jungkook, Nicki Minaj, Omar Montes, Julian Marley, Clean Bandit y Sean Paul.

También se habla de BTS (No confirmado), Black Eyed Peas (No confirmado), J Balvin (No confirmado), Ozuna (No confirmado), Nora Fatehi (No confirmado), Patrick Nnaemeka Okorie (No confirmado).

Show inaugural

Según se conoció, el show de Qatar 2022 se realizará al estilo de las presentaciones que se vieron en Juegos Olímpicos. Durará unos 30 minutos, tiempo en el que los asistentes al Estadio Al-Bayt en Al Khor disfrutarán con lo mejor de los artistas que se presenten.

Esta Copa del Mundo será recordada por ser la última que se dispute con 32 selecciones, pues los directivos de la FIFA determinaron que el próximo evento se jugará con 48 países, esto se podrá observar en la justa mundialista en Estados Unidos, Canadá y México.

El balón oficial

La pelota oficial del Mundial Qatar 2022 se llama Al Rihla. La empresa encargada de diseñar este balón es Adidas. Su nombre Al Rihla significa ‘El viaje’ y sus colores están inspirados a la cultura, bandera y arquitectura del país anfitrión.

Con respecto a sus características, la pelota de la Copa del Mundo está fabricada con un cuero de poliuretano texturizado con 20 paneles que tiene como objetivo mejorar la precisión, estabilidad y rotación en el aire del balón, informa El Comercio.