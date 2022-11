Renuncia no fue por dinero: Horacio Calcaterra desmiente versión del presidente de Sporting Cristal

Luego de la sorpresiva salida del jugador Horacio Calcaterra de Sporting Cristal, surgieron muchas versiones sobre dicho alejamiento. Al respecto, el presidente ‘celeste’, Joel Raffo, dijo que todos deseaban que el futbolista se quede, incluso se mejoró la propuesta económica inicial y aún así el talentoso volante decidió alejarse de la Florida.

Inmediatamente, tras conocerse estas afirmaciones, el jugador aclaró que el tema de su alejamiento no fue por una cuestión de dinero, sino que pedía que el contrato sea por dos años, que tuvo la intención de quedarse y hasta pensó retirarse en Sporting Cristal. Además, confesó que lamentablemente no sintió respaldo por parte del club y por ello decidió irse.

Tener tranquilidad

“Recién nos juntamos con Joel (Raffo) el 9 de noviembre. Esa charla no fue muy buena. No voy a contar detalles, pero no salí contento. Yo les planteé un panorama de mi parte y poner un poco de voluntad para poder quedarme y así bajar mis pretensiones, o sea bajar el contrato que tenía para tener la tranquilidad con mi familia para quedarme. Después de esa charla mandé un mensaje al presidente y le dije que si me cerraban dos años no tenía que pensarlo, me quedaba en el club”, declaró a Campeonísimo de PBO.

“Y me llamaron el lunes diciendo que me daban esos dos años, pero lo segundo, tenía unas condiciones como partidos jugados y todas esas cosas. Tenía que cumplir una serie de objetivos, no era un contrato seguro. No nos pusimos de acuerdo y preferí dar un paso al costado. Yo sentía que no tenían interés por mí o no me habían dado esa confianza al ser capitán de Cristal”, señaló.

Estoy agradecido

“Nunca voy hablar mal del club por todas las cosas que viví, tengo muy buenos recuerdos. No hay rencor ni nada. Agradezco a mis compañeros que me han estado mandando mensajes. Estoy agradecido con los hinchas que me han mostrado mucho cariño. Han sido 10 años que hemos pasado muchas cosas. Siempre he tratado de ir al frente con la verdad. Tampoco me siento el mejor o el peor, pero uno sabe lo que vale”, añadió el volante.