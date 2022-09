Alianza Lima se pronunció sobre la posibilidad que Ricardo Gareca asuma como DT

El Gerente Deportivo de Alianza Lima, José Bellina, señaló este lunes que Ricardo Gareca no se encuentra entre los seis técnicos que se está evaluando para reemplazar a Carlos Bustos.

"Ricardo Gareca tiene una evaluación distinta. Seríamos afortunados que él pudiera considerarnos, pero también sabemos la calidad de entrenador que es y seguramente las opciones que tenga", señaló Bellina

En otro momento, Bellina reconoció que sí se conversó con Ricardo Gareca en su momento, pero nunca hubo una oferta concreta. "Tenemos una buena relación con él. En algún momento hemos conversado, pero no ha sido una búsqueda aterrizada. No ha habido un ofrecimiento, simplemente es parte de la relación y conversar con él. No ha habido un ofrecimiento real", indicó.

LUCHA POR EL TORNEO CLAUSURA

El mandamás del cuadro blanquiazul, dijo que Alianza Lima aun puede conseguir el Torneo Clausura. "El objetivo de Alianza Lima no ha cambiado, vamos a pelear hasta el final por el campeonato. Los jugadores saben la obligación que tienen de competir siempre. La probabilidad seguramente es baja, pero el objetivo es el mismo”, señaló.