Casemiro se va: Ancelotti confirma que jugador quiere fichar por el Manchester United

Los rumores eran ciertos. Carlos Ancelotti confirmó frente a los medios de comunicación que el volante brasileño Casemiro está en busca de nuevos retos en su carrera y en las próximas horas podría hacerse oficial un acuerdo definitivo con el club de la Premier League.

“Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad”, dijo el técnico italiano en una rueda de prensa, adelantando que este viernes cerrará un acuerdo entre el Real Madrid y Manchester United. “El club y yo lo entendemos, porque Casimiro, por lo que ha hecho en este club y la persona que es, tenemos que respetar su deseo. Ahora hay negociaciones, nada es oficial y sigue siendo jugador del Real Madrid, pero es clara su voluntad de salir”, añadió el técnico madridista.

¿QUÉ CONVERSÓ ANCELOTTI CON CASIMIRO?

El técnico italiano tuvo una conversación con Casimiro previo al viaje a Vigo. Ancelotti confesó que no intentó convencer al brasileño de que se quede.

“No le he intentado convencer, solamente he escuchado, porque en todo el periodo que ha estado aquí siempre he hablado con él, somos confidentes y nos ha ayudado mucho. He escuchado su voluntad y su deseo, no hay manera de volver atrás. Si la negociación sale bien y llegan a un acuerdo, tenemos que desearle lo mejor y mirar lo que tenemos”, reveló a la prensa.

Cabe destacar que Casimiro llegó al Real Madrid el 2013, en ese entonces, la directiva obtuvo una cesión y luego realizó la compra definitiva por 6 millones de euros.

