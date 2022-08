Lionel Messi: jugador argentino no apareció en la lista de nominados al Balón de Oro 2022

Lionel Messi, siete veces galardonado y vencedor del premio en la última edición, no figura en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2022. El delantero del París Saint-Germain (PSG), de 35 años de edad, deja de aparecer dentro de los nominados tras 17 años.

La revista France Football informó que la entrega del Balón de Oro masculino, se desarrollará en una ceremonia pactada para el próximo 17 de octubre en la ciudad de París, capital de Francia. Asimismo, el medio adelantó cambios en las reglas de selección.

Periodo de evaluación

Por ejemplo, el periodo de evaluación será por temporada y no por año calendario. En ese sentido, lo que ocurrido en los partidos eliminatorios al Mundial Qatar 2022 no será considerado en esta edición. Además, votarán 100 periodistas y no 170 como el año anterior.

Nominados al Balón de Oro

Christopher Nkunku (Leipzig, Francia); Mohamed Salah (Liverpool, Egipto); Joshua Kimmich (Bayern Múnich, Alemania); Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica); Rafael Leao (Milan, Portugal); Robert Lewandowski (Bayern Múnich/Barcelona, Polonia); Bernardo Silva (Manchester City, Portugal); Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inglaterra); Vinicius Junior (Real Madrid, Brasil) y Luis Díaz (Liverpool, Colombia).

También figuran Karim Benzema (Real Madrid, Francia); Fabinho (Liverpool, Brasil); Riyad Mahrez (Manchester City, Argelia); Casemiro (Real Madrid, Barasil); Heung-Min Son (Tottenham ,Corea del Sur); Mike Maignan (AC Milan, Francia); Harry Kane (Tottenham, Inglaterra); Darwin Núñez (Benfica, Uruguay); Phil Foden (Manchester City, Inglaterra); Sadio Mané (Liverpool, Senegal) y Sébastien Haller (Ajax, Costa de Marfil).

Finalmente, están Luka Modrić (Real Madrid, Croacia); Antonio Rüdiger (Chelsea, Alemania); Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal); Kevin De Bruyne (Manchester City, Bélgica); Kylian Mbappé (PSG, Francia); Dušan Vlahović (Fiorentina-Juventus, Serbia); Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos); João Cancelo (Manchester City, Portugal); Erling Haaland (Borussia Dortmund, Alemania).