Zambrano cuadra a Advíncula: reveló lo que habló con el ‘rayo’ tras su renuncia a la Selección

La derrota de la Selección Peruana a un paso de Qatar aún duele a los millones de peruanos, pero Luis Advíncula fue quien mostró más su pesar cuando decidió renunciar a la Bicolor al responsabilizarse por la eliminación del equipo.

En un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, el ‘rayo’ pidió perdón a los peruanos y anunció su renuncia ya que no se sentía merecedor de continuar en la Blanquirroja. Carlos Zambrano habría sido quien ayudó a Advíncula a superar su momento de debilidad.

“Leí su mensaje y le hablé con palabras fuertes, creo que hasta le menté la madre para hacerlo reaccionar. Le dije: ‘No te eches la culpa tú solo, esto es de todos, somos un grupo’”, aseguró el deportista al diario Trome. Tras este difícil momento, Advíncula no volvió a hablar del tema y ya se encuentra entrenando con Boca para enfrentar al Barracas Central por la liga argentina.

EMOTIVO MENSAJE DE ADVÍNCULA

Tras fallar uno de los penales contra Australia, el ‘rayo’ cayó en depresión y demostró su pesar en sus redes sociales, donde dejó un emotivo mensaje: “Pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo el Perú, soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegue, doy un paso al costado de la selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, publicó el futbolista.

Con información de La República.