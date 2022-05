Aldo Corzo tras lesión de Luis Advíncula: Estoy mentalizado por si me toca jugar el repechaje

La bicolor continúa su preparación con miras al partido de repechaje ante Australia o Emiratos Árabes Unidos. Pero a menos de tres semanas del importante encuentro (13 de junio), el Boca Juniors, club de Luis Advíncula, señaló que el jugador tiene una lesión muscular en la pierna izquierda.

Ante esta situación, Aldo Corzo es el que podría reemplazar al ‘Rayo’ si no logra recuperarse: “Hablé con él (Advíncula) y está bien. Obviamente, estoy mentalizado por si es que me toca. Esta vez no será la excepción, así que estoy atento a lo que pueda pasar”, declaró hoy en conferencia de prensa.

Respaldo de los convocados

Por otro lado, el lateral de Universitario, dijo que recibió el respaldo de los convocados. “Estoy tranquilo porque confío en mis compañeros y ellos en mí. Tengo años acá, así que pueden haber muchos comentarios, pero uno responde en el campo”, especificó el jugador del cuadro crema.

Finalmente, Corzo Chávez, de 33 años, señaló que una de las características de la escuadra blanquirroja es la unión grupal. “La interna está muy fuerte, tenemos años juntos, sabemos lo que vamos a jugar. El partido con Nueva Zelanda es una buena forma para prepararnos”, añadió el futbolista.