Convocatoria HOY: Gareca elegirá a seleccionados para enfrentar a Uruguay y Paraguay

Hoy al mediodía se realizará una conferencia en VIVO, donde Ricardo Gareca anunciará la lista de convocados de la selección peruana de cara a los partidos con Paraguay y Uruguay por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias Qatar 2022.

El evento se realizará en la Villa Deportiva Nacional (Videna) a la cual también estarán los medios de comunicación local e internacional. Entre los posibles convocados estarían Christian Cueva, Gianluca Lapadula, Pedro Gallese, André Carrillo y Renato Tapia; en tanto, quienes no aparecerían entre los convocados son Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, ya que ambos no han estado jugando desde hace varios meses, ya que no se han recuperado de sus respectivas lesiones.

PRÓXIMOS ENCUENTROS

Este 24 de marzo, el seleccionado peruano se enfrentará con Uruguay, en el estadio Centenario de Montevideo, mientras que el 29 del mismo mes se enfrentará a Paraguay en el estadio Nacional de Lima.