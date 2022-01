Futbolista Leo Messi da positivo a Covid-19 y se encuentra en cuarenta, informó el club PSG

El jugador Leo Messi dio positivo a la Covid-19 por lo que no pudo regresar a la capital francesa y seguirá en Argentina, a donde viajo para pasar las fiestas de fin de año. El PSG informó que el delantero era uno de los cuatro positivos tras la primera prueba realizada este 2 de enero.

En el comunicado del club galo, se informa los jugadores Sergio Rico, Juan Bernat y Nathan Bitumazala también han dado positivo al coronavirus, por lo que inmediatamente han sido puestos en cuarentena siguiendo los estrictos protocolos sanitarios establecidos por las autoridades.

Messi cumple cuarentena

Al respecto, el entrenador del Paris Saint-Germain (PSG) Mauricio Pochettino, informó que tenía pensado incluir a los jugadores infectados en el encuentro de este lunes ante Vannes, por los 16avos de final de la Copa de Francia, pero ante lo sucedido deberá hacer un cambio de estrategia.

“Messi está en contacto constante con nuestro servicio médico y cuando sus controles den negativos, viajará para Francia. Por el momento no sabemos más que eso. Hasta que no de negativo en la Argentina, no podrá viajar. Estamos esperando un test que certifique que pueda viajar”, declaró.

Se perderá varios partidos

El contagio hará que Messi no esté en varios partidos, lo que se sumará al número de encuentros que se pierde con el PSG. Además de estar ausente en el match ante el Vannes, es muy probable que tampoco pueda jugar contra Lyon el 9 de enero, por la 20a fecha de la Liga de Francia.

De los 27 encuentros que lleva jugado el equipo del PSG en la actual temporada, Leo Messi solo disputó 16 por diversos motivos (convirtió seis goles). Su regreso, dependiendo de la recuperación, podría registrarse r el 15 de enero, en el encuentro ante Brest, en Parque de los Príncipes.