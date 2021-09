Gareca: "Cualquier jugador en nuestra situación no hubiese aportado nada"

El 'Tigre' rugió tras derrota con Brasil y respondió a polémica por ausencia de Aquino y Zambrano. Técnico dijo estar tranquilo e invitó a la hinchada a seguir con ilusión. Foto: medios digitales.



Tras la derrota por 2 a 0 sufrida por la selección peruana ante su par brasileño por las Eliminatorias, el técnico Ricardo Gareca declaró y admitió la superioridad del 'Scratch'. Sin embargo, también acusó desigualdad de condiciones, tras el descanso por la suspensión del encuentro de Brasil con Argentina.

Consultado sobre si Pedro Aquino y Carlos Zambrano hubiesen podido aportar para cambiar el resultado, el 'Tigre' rugió y finalmente se animó a lanzar un contundente mensaje.

"No voy a opinar de los muchachos que no están. Voy a opinar que, de seis puntos, se sacó cuatro. Con Brasil, hemos perdido estando completos en cualquier tipo de situación", expresó.

"PELEAR HASTA EL ÚLTIMO"

"También le hemos ganado, por supuesto que la proporción es abrumadora, pero creo que cualquier jugador que hubiese estado en la situación que estamos nosotros, no hubiese aportado nada".

Aunque Gareca no quiso referirse a errores puntuales como el de Santamaría, el 'Flaco' dijo estar tranquilo con los goles en contra.

"No me preocupa. Perú está tratando de buscar esa solidez. Estamos en esa búsqueda permanentemente". Invitó al hincha a no dejar de ilusionarse, pese a que la situación es complicada.

"Se está complicando, pero hay que pelear hasta el último momento. Habrá que prepararse de la mejor manera para el partido con Chile", expresó.

"Es importante para el público no perder la fe y nosotros vamos a luchar hasta donde podamos luchar", acotó el técnico.