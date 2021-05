El 13 de junio es el día previsto para que comience a jugarse uno de los torneos más importantes de Sudamérica, la Copa América. Sin embargo, a un mes del inicio todavía no se sabe dónde se jugará. Argentina y Colombia, los países que deberían ser sede, atraviesan dos problemas que los harían renunciar a sus obligaciones como anfitriones. ¿Cuál será la sede de la Copa América?

Ref: A un mes del inicio de la Copa América, aún no se sabe donde se jugará.

¿QUÉ SUCEDE EN ARGENTINA Y COLOMBIA?

Argentina

Argentina está transitando una segunda ola de coronavirus con miles de nuevos casos y muertes al día. En promedio, se detectan más de veinte mil casos diarios y, con las preocupaciones que eso supone, el presidente Alberto Fernández no cree que estén dadas las condiciones para que dentro de un mes Argentina sea sede del torneo que recibe a diez selecciones nacionales participantes.

Colombia

Colombia atraviesa una profunda crisis social que lleva más de diez días de violentas protestas. El número de muertes producto de dichas protestas ya supera los treinta fallecidos y los colombianos no encuentran una solución rápida a este problema. Durante la semana, todos los encuentros deportivos se suspendieron y se estima que, si la situación continúa, Colombia no podrá ser sede de la Copa América.

LA COPA AMÉRICA SE DISPUTARÁ

El presidente de la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol), Alejandro Domínguez, expresó su preocupación por la delicada situación que atraviesan Colombia y Argentina. Sin embargo, declaró que tiene intenciones de dar inicio al torneo que ya lleva un año suspendido. Entre sus declaraciones, Domínguez aseguró que, si la Eurocopa puede disputarse en medio de la crisis sanitaria con las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los involucrados, no considera necesario volver a postergar este torneo. Los aficionados al fútbol y las apuestas Copa America deberán estar muy atentos a las decisiones que tomen los gobiernos y la CONMEBOL ya que este emocionante torneo podría comenzar el 13 de junio con el partido entre Chile y Argentina.

¿DÓNDE MÁS PODRÍA JUGARSE?

Paraguay y Chile se presentan como los candidatos alternativos para ser sede de la Copa América. En el caso de Paraguay, hace 22 años que no organiza este torneo y está más que dispuesto a convertirse en la nueva sede. En cuanto a Chile, aún la CONMEBOL no se contactó con las autoridades de este país, pero Cecilia Pérez, la ministra de la entidad deportiva estatal, propuso que sea considerado para la organización del evento. Entre sus declaraciones, Pérez aseguró que Chile sería el candidato ideal ya que tiene experiencia en la planificación de eventos deportivos durante la pandemia.



Argentina y Colombia, sedes de la Copa América de este año, están atravesando situaciones sociales que ponen en peligro la organización del torneo allí. En su lugar, Paraguay o Chile podrían ser las alternativas más convenientes para dar inicio a la Copa América el próximo 13 de junio. Todavía no está nada definido, así que habrá que esperar para conocer dónde se disputará la Copa América.