Claudio Pizarro: “Me gustaría tener un cargo administrativo en la FPF”

Desde Alemania, Claudio Pizarro reiteró que desde hace buen tiempo sus relaciones con la Federación Peruana de Fútbol no son las mejores, esto debido a las diferencias que surgieron desde su época como seleccionado nacional.

En una reveladora entrevista al programa “Barrio Fútbol”de Radio Unión, el exatacante del Bayern Munich y Werder Bremen manifestó que "En algún momento me gustaría tener un cargo administrativo en el fútbol peruano. ¿Claudio Pizarro presidente de la FPF? No suena mal”.

"No hay la posibilidad de que sea entrenador o asistente. No es porque no sea bueno, porque yo soy bueno en lo que intento hacer, pero es dedicarle mucho tiempo por la intensidad”, indicó el “Bombardero”.