Jean Deza otra vez en la polémica: club Cultural Santa Rosa comunicó salida del futbolista

El jugador Jean Deza fue retirado de las filas de Cultural Santa Rosa, que hace unas semanas oficializó su fichaje. Esta tarde, el elenco andahuaylino señaló que el futbolista ya tenía un acuerdo firmado con el Carlos Stein, por lo que hace imposible su incorporación.

“El jugador en mención sorprendió a la directiva al no declarar un contrato anterior en el Club Carlos Stein para este mismo año, produciéndose un doble contrato y entorpecer seriamente los objetivos del C. D. C. Santa Rosa”, comunicó el club.

Asimismo, Cultural Santa Rosa dejó en claro que tiene una directiva seria y con metas definidas para el 2021, que es campeonar en segunda y llegar a la Liga 1, y lamentó la situación que se registró con el jugador Jean Deza Sánchez, de 27 años.