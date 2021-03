Claudio Pizarro "apenado" por alejamiento con Guerrero: "Yo lo acogí en mi casa a él y a su madre"

El 'Bombardeo' rompió su silencio y señaló que le desea lo mejor al 'Depredador', con quien terminó toda relación hace años. Foto: AFP.



El excapitán de la Selección Peruana, Claudio Pizarro, ha roto su silencio a propósito del retorno de Jefferson Farfán a Alianza Lima, pero no tuvo problemas en hablar de Paolo Guerrero.

En diálogo con el periodista Renato Cisneros a través de Instagram, el 'Bombardero' dijo estar apenado, pues hace algunos años terminó su relación con el 9 de la Blanquirroja.

"Me apena porque, de alguna manera, yo esperaba algo distinto. Sé que ya no va a haber esa relación que había antes. Ahora no tengo problemas, espero que le vaya bien", dijo.

"SIEMPRE LO HE APOYADO"

Recordó además que en algún momento acogió en su casa de Alemania a Paolo y su madre. "Siempre le he deseado todo lo mejor y él sabe perfectamente. Yo lo acogí en mi casa a él y a su madre, siempre los he apoyado".

Como se sabe, el 'Depredador' llegó en 2002 a Alemania para integrarse al equipo juvenil de Bayern Munich, donde Pizarro ya integraba el primer equipo. Claudio, por otro lado, dijo no tener mala relación con ningún seleccionado y que habla con André Carrillo.

“No es que tenga mala relación con algún jugador de la selección. Siempre me he llevado bien con todos”, expresó. También criticó el manejo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en el fallo del TAS.

“Es una situación que ha tenido que ir hasta el TAS, pero es un tema que, de alguna manera, se tuvo que decidir en el Perú por el reglamento que había. La institución que hace el reglamento, que es la FPF, no hace cumplir el reglamento”.