Universitario de Deportes: Gerente Deportivo confirma 11 casos positivos de COVID-19

El gerente deportivo de Universitario de Deportes, Francisco Gonzales, confirmó este martes que el cuadro crema actualmente presenta 11 casos confirmados del nuevo coronavirus (Covid-19).

En diálogo con RPP Noticias, expresó su preocupación por todo el plantel e indicó que están tratando de tomar las acciones que corresponden porque no solo están involucrados los jugadores, sino sus familias.

“Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados”, señaló al medio local.

INSISTEN EN SUSPENDER FECHA

Por ello, Gonzales pidió que se suspenda la fecha para evitar probables contagios ante un eventual contacto. “Es mejor algunos días de pausa por el contacto permanente en el campo de juego”, añadió.