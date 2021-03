Claudio Pizarro quiere en el Bayern Múnich a Renato Tapia

Renato Tapia a la fecha es el volante que se ha vuelto en una pieza inamovible en su club el Celta de Vigo llevándose los halagos por su buen performance en LaLiga de España. Es bien sabido que el mediocampista nacional ha despertado un gran interés de otros clubes europeos, como la Juventus, PSG, el Real Madrid y hasta del Atlético de Madrid.

Por su parte el ex capitán de la Selección Peruana, Claudio Pizarro, no dudó en hablar del gran presente de Tapia en el fútbol español; al punto que fue consultado a qué jugador recomendaría al Bayern Múnich.

"No me sorprende lo que viene haciendo Renato Tapia. He hablado muchas veces con él. Hemos tenido conversaciones personales cuando yo estaba en la Selección y no tenía ninguna duda que el chico iba a conseguir cosas importantes en su carrera” señaló el 'Bombardero' a un medio local.

"Si me preguntan por alguno que podrían contratar, te diría Renato. Por el momento que está pasando. El fútbol es de momentos y hay que aprovecharlos" agregó Pizarro.