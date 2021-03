Hinchas de Vélez piden salida de Luis Abram

Los hinchas del club Vélez Sarsfield no quedaron conformes con el rendimiento del peruano Luis Abram, pese a la victoria ante Talleres en condición de visita. La afición del 'Fortín' no pasó por alto los errores de defensor nacional, que no tuvo una de sus mejores actuaciones.

La molestia de la hinchada gira por su floja marca a lo largo de los 90 minutos, y eso es mal visto por el hincha de Vélez ya que no es normal en un peruano.

Cabe señalar que la no renovación de Abram con el conjunto argentino, lo cual sería la razón por su bajo rendimiento en estas semanas.