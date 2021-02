Emanuel Herrera: “no tenía planeado irme de Sporting Cristal”

La salida del delantero del equipo celeste ha generado polémica, pues aunque se creía que su partida al Argentinos Juniors se había realizado de la mejor manera, sus declaraciones dan a entender todo lo contrario. "Yo tenía la intención de continuar en Cristal, estaba cómodo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico”, señaló el jugador a un medio local.

Herrera desmintió así que haya querido irse del equipo cervecero, incluso manifestó que le hubiera gustado que Mosquera y los dirigentes deportivos se despidieran de él. “No hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”, manifestó el exartillero del Cristal.

Sin embargo, Emanuel Herrera le deseó lo mejor a sus compañeros. “Ojalá hagan una buena Copa [Libertadores], pasen a octavos, se quiten la espina y le den una alegría a la hinchada que se lo merecen. Agradecerles a todos por el cariño dentro de la cancha, estas son cosas de fútbol”, finalizó el deportista.