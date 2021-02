Eliminatorias 2022: este será el itinerario de la Bicolor en La Paz

Luego de un inicio muy frío de la selección peruana, donde solo obtuvo un punto de 12 posibles, hace que la labor de la escuadra en estas próximas fechas sea doblemente importante.

Ante ello, Antonio García Pye, gerente de selecciones de la FPF, explicó que ya se está elaborando un plan en La Paz para mejorar las opciones de los jugadores. "Hemos estado hablando con el hotel de La Paz y con la línea aérea para ajustar un tema de horarios (…) Lo principal es que se viaja el 24 (de marzo) en la tarde y, después del partido (25 de marzo), antes o después de la cena, se regresa a Lima, a medianoche a más tardar", dijo a RPP.

También dijo que no ve inconvenientes en la cesión de jugadores en Norteamérica, aunque hay dos estados que podrían generar algunas complicaciones. "El problema es con Nueva York y Washington. Es decir, afecta a Alexander Callens, Edison Flores y Yordy Reyna. (...) Pero MLS no empieza hasta mediados de abril, y una eventual cuarentena no afectaría a ningún partido de la MLS”, explicó a RPP.