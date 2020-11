Médico de Maradona se pronunció tras acusaciones en su contra: "Se hizo lo que se pudo"

Este domingo, Leopoldo Luque, médico de Diego Armando Maradona, habló ampliamente sobre el fallecimiento del “pelusa”, luego de que allanaran su consultorio y sea investigado por homicidio culposo por la muerte del 'Diez', ocurrida el último miércoles.

"Me sorprendió. Cuando Diego fallece, la fiscalía ya estaba trabajando allí en la casa. Estoy a disposición de la justicia. La parte legal no la entiendo, la verdad. No hubo error médico. No veo buenos y malos, ni culpables. Se hizo todo lo que se pudo y más. No tengo nada que reprocharme”, declaró.

“Yo amaba a Diego. Lo que hice fue por y para Diego, lo hice lo mejor que pude. Él me necesitaba porque era el único que le legaba. Yo no soy el responsable de todo esto. Estoy orgulloso de todo lo que hice, por Diego y por su familia", indicó Luque.

"Su muerte nada tuvo que ver con el coágulo operado. Nunca pensé que esto iba a pasar. No hay un error médico. Lamentablemente, un ataque al corazón es un hecho que le podía pasar a un paciente así, es lo más común del mundo que muera de un paro cardíaco por su historial clínico", dijo.

Finalmente, sobre el estado anímico del Diez precisó: "Diego se la bancó por mí hasta el final, pero siento que al final abandonó la pelea. Yo lo veía triste y deprimido, hace rato se castigaba así, pero yo, como amigo, no se lo permitía. Diego estaba muy triste, echaba mucho de menos a sus padres".