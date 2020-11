Waldir Sáenz volvería a jugar en Alianza Lima si descienden a segunda división

Volvería al equipo de sus amores. El exfutbolista de Alianza Lima, Waldir Sáenz, aseguró que jugaría nuevamente en el club íntimo si en caso llegarían a descender a la segunda división del fútbol peruano.

“Hablando en serio, Dios no quiera y si pasa, voy a tener que desempolvar mis chimpunes. De que me meto, me meto a jugar segunda; a los 47 años. Lo juro. Vuelve el hincha a la cancha de nuevo. Jugar segunda tampoco es fácil”, dijo al programa Era Hoy.

Asimismo, se refirió al actual técnico del club Daniel Ahmed y cuestionó su labor, ya que consideró que en su lugar debió estar otro entrenador que transmita ganas a todos los jugadores.

TIENEN QUE SALIR CON LA MENTALIDAD DE SUMAR

El exfutbolista consideró que Alianza Lima tiene que salir con la mentalidad de sumar en el encuentro que disputará mañana ante Carlos A. Mannucci. Cabe resaltar, que los ‘íntimos’ siguen cerca de la zona de descenso junto al Carlos Stein con 26 puntos cada uno.