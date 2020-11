Oblitas realiza conferencia: Gareca es la persona idónea para sacar al equipo de este bache

El director de la FPF, Juan Carlos Oblitas, convocó a una conferencia de prensa para dar tranquilidad a población sobre la Selección. Señaló que Ricardo Gareca es el hombre idóneo para que la selección retome su nivel, asimismo dijo que el DT argentino se quedará al mando de la Bicolor y que si bien hubo errores en el comando técnico y en el tema futbolístico, también hubo errores en la mentalidad de los jugadores.

HUMILDAD ANTE TODO

Oblitas pidió a la selección recuperar la humildad, el espíritu de estar unidos, del nosotros por encima del yo."Para que el equipo levante tienen que retomar sus inicios, tienen que recordar cómo iniciaron esta selección. Va a depender mucho de cómo los jugadores afronten lo que viene a futuro, de acá en más. Tenemos que volver a ser el equipo competitivo que fuimos"

Juan Cominges. El director de la FPF también se pronunció sobre la reunión que se habría dado con el coach ontológico Juan Cominges, previo al encuentro con Chile. "Sí hubo reunión que fue un poco desprolija, no fue la mejor manera en la que se pudo llevar a cabo. Tenemos que dejar algo muy en claro: la Selección no ha perdido porque haya habido esta reunión mala o buena, en la que se trataron temas políticos que no le competen al grupo. En la FPF nadie va a prohibir que alguien tenga ideales políticos, es tema personal. Cuando pensamos que podemos involucrar a la selección, si se ha querido hacer, esto está mal y se van a tomar decisiones al respecto. Primero, no perdimos por eso, perdimos porque jugamos mal, no por esta bendita reunión".

Lapadula. Oblitas aseguró que la relación entre Gianluca Lapadula y el resto del equipo ha sido muy positiva. "Lapadula ha venido y se ha comportado como un excelente profesional, con una sencillez por sobre todo, un muchacho que cayó muy bien al grupo, lo he visto. He visto cómo ha sido el trato para con él, de él para con el grupo". Además, rechazó los comentarios de que el grupo no quiso pasarle el balón, "es un folklore que hay que dejar de lado", aseguró.

El director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, ofrece una conferencia de prensa donde analizó la situación de la Selección Peruana, luego que en cuatro fechas solo lograra sumar un punto.

Oblitas aseguró que Ricardo Gareca continuará con la Selección, pues es “la persona idónea para sacar al equipo del bache en el que hemos caído”. “Hay que dejar trabajar al líder de este grupo que tantas alegrías nos dio. Somos el mismo equipo”, señaló.

Asimismo, dijo que el equipo ha bajado su rendimiento. "Jugamos un partido correcto contra Paraguay, un muy buen partido contra Brasil. Pero con Chile y Argentina estuvimos muy lejos de lo que esperábamos. [Gareca] va a tomar decisiones y nosotros vamos a apoyarlo 100%", aclaró.